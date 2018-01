Skol lança cerveja com termômetro A Skol lançou nesta semana, no Rio, um rótulo com um termômetro que avisa quando a cerveja está na temperatura ideal para o consumo. A novidade está disponível apenas nas embalagens de 600 ml da cerveja. Segundo a assessoria de imprensa da Ambev, fabricante da cerveja, o termômetro consiste em uma seta transparente presente no rótulo que vai se tornando azul a partir dos 4° C. Essa transformação ocorre devido a uma tinta especial sensível ao calor e importada dos Estados Unidos. O produto estará presente nos próximos quatro meses apenas para o mercado da Grande Rio (cidade do Rio de Janeiro e arredores).