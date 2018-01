Skol lança embalagem para gelar a cerveja

A Ambev, dona da marca Skol, lança neste verão uma embalagem especial, em que basta adicionar gelo para resfriar a bebida. Com o nome "Gela Fácil", a caixa que é composta por 15 latinhas e vira uma espécie de cooler depois de aberto graças ao espaço interno.

De acordo com a assessoria de imprensa da Skol, o ideal é acrescentar no máximo 1,8 quilos de gelo ao recipiente, colocando o produto por cima e por baixo da cerveja. Infelizmente, a embalagem-cooler não é reaproveitável. Quem quiser conferir como funciona poderá encontrá-la nos mercados da cidade de São Paulo a partir do próximo dia 16.

Outra novidade da Ambev é uma parceria com o aplicativo de transporte 99 para oferecer 50% de desconto nas corridas na cidade de São Paulo. O desconto, entretanto, fica limitado a R$ 10. A promoção, que começou na sexta-feira, 5, valerá até o dia 25 de fevereiro para corridas de volta entre as 18 horas de sexta-feira e 18 horas de domingo. A medida integra uma ação de responsabilidade social da Ambev em busca de conscientização no trânsito das grandes cidades.