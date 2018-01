Sky lança novo serviço para assinante de TV A Sky, uma das principais operadoras de serviços de TV digital por assinatura da América Latina, lançará nesta quarta-feira o Sky+, decodificador que oferece recursos de montagem de grade de programação, interrupção da programação e gravação por parte do usuário. O Sky+ é um sistema PVR (Personal Video Recorder) adaptado à plataforma Sky, que combina funções de computador pessoal com as dos decodificadores já utilizados pelo assinante da operadora. Dentre os principais recursos oferecidos, destacam-se a possibilidade de o usuário armazenar até 50 programas em uma grade própria, gravar um programa enquanto acompanha um canal diferente, dar pausa em eventos ao vivo e "voltar a fita" para assistir novamente à cena escolhida; em seguida acelerar as imagens gravadas para voltar à transmissão em tempo real. Inédito até então na América Latina, o Sky+ tem similares em funcionamento nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e França. Aqui, entretanto, a diversão ainda custará caro: R$ 1.499 pelo aparelho e outros R$ 19,90 mensais pelo serviço. O primeiro lote do equipamento a ser comercializado foi importado. A partir de dezembro, o aparelho começará a ser fabricado no País e, espera-se, terá o preço reduzido.