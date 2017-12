Skype fica fora do ar em todo o mundo

Quem tentou se conectar ao Skype nesta segunda-feira, 21, logo percebeu que algo estava errado. Desde às 9h da manhã no Reino Unido (5h da manhã no horário de Brasília) usuários começaram a reportar erros. De acordo com sites internacionais especializados em tecnologia, os usuários da Europa e da Ásia foram os mais afetados pela falha.

Até meio dia desta segunda-feira (horário de Brasília), a reportagem encontrou dificuldades para se conectar, o que indica que o Brasil também foi atingido. O problema também foi reportado por usuários brasileiros no Twitter, onde o Skype publicou uma nota sobre o incidente.

O Skype, que é um produto da Microsoft, informou por volta de 12h30 que a causa do problema foi encontrada. "Identificamos o problema na rede que está impedindo que os usuários se conectem e usem o Skype hoje. Estamos em processo de reconectar nossos usuários e focados em restaurar completamente o serviço. O problema não afetou os clientes do Skype for Business", informa a nota.

Falha. Mesmo quem conseguiu se conectar teve problemas nesta manhã. O usuário aparece como offline mesmo quando está conectado. De acordo com o anúncio oficial do Skype, há problemas para mudar status e ver quais contatos estão disponíveis. Não é possível iniciar ligações.

Ainda segundo a mensagem publicada pelo Skype em seu site, informações do perfil e o saldo de créditos também podem levar algum tempo para ficarem disponíveis e o login à "Comunidade Skype", como é chamada a página de fórum do programa, também pode apresentar falhas.

As mensagens de texto nos grupos de conversa não apresentaram muitos problemas. "Um pequeno número de mensagens para grupos de chats não foi enviado, mas, na maioria dos casos, você pode continuar a enviar mensagens instantâneas aos seus contatos", diz a nota.