Slim compra 1% do Citi, diz fonte; fatia vale US$ 150 bi

O grupo de investimentos controlado pelo bilionário mexicano Carlos Slim, o Financiero Inbursa, comprou uma fatia de 1% no Citigroup, disse um analista próximo do assunto. Segundo ele, a fatia totaliza cerca de 26 milhões de ações e vale em torno de US$ 150 bilhões. Slim controla a América Móvil e a Telmex no México, que por sua vez controlam a Claro e a Embratel no Brasil, respectivamente. O Citigroup recebeu nesta semana uma injeção de US$ 20 bilhões em recursos do Tesouro norte-americano e garantias de até US$ 306 bilhões para os ativos problemáticos de seu portfólio.