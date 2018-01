Small caps: fundos de empresas emergentes Os small caps - aplicações em empresas emergentes - são uma opção de investimento que ainda não ganhou destaque. Segundo o diretor da Ourinvest Assessoria de Investimentos, Moise Politi, este tipo de mercado no Brasil é relativamente novo e não está tão organizado quanto em países como os Estados Unidos. Apesar do rendimento negativo da bolsa no acumulado do ano, os fundos de ações que privilegiam investimentos em pequenas e médias empresas apresentam resultados surpreendentes no período. São poucas as instituições do mercado financeiro que trabalham com esse tipo de investimento. Dentre eles, o que mais se destaca é o Boston Small Cap Valuation, com rendimento de 31,6% ao ano até o começo deste mês. Mesmo com os bons resultados até agora, o diretor de renda variável do ABN Amro Bank, Alexandre Póvoa, acredita que o cenário está desfavorável para esse tipo de investimento porque está com pouco volume de negócios, dificultando a negociação desses papéis. As small caps são, basicamente, aplicações de risco e de longo prazo em ações de empresas de pequeno e médio portes. Especialistas acreditam que é mais seguro que essas empresas sejam "realmente" emergentes, com bons projetos e à procura de grandes investimentos para se desenvolver. Outros apostam em empresas pouco visadas no mercado que, ao mesmo tempo, apresentem a possibilidade de oferecer uma rentabilidade atraente no futuro. O consenso é o de que o potencial de retorno desse tipo de aplicação é maior, mas os riscos também são maiores. As diferentes opiniões sobre o assunto refletem como o mercado de small caps no Brasil ainda é uma novidade e que, por isso, o investidor deve ter cautela antes de se aventurar. "O nível de informação sobre esse tipo de investimento é baixo, o que é um agravante ao aplicador. Vender esse tipo de ação pode ser complicado", alerta o diretor de renda variável do ABN Amro Bank. Ele diz que esse tipo de investimento tem baixo volume de negócios, o que representa dificuldades na hora da venda. Além disso, o aplicador deve ter paciência, pois um small caps deve "maturar", segundo Póvoa. O investimento deve ser a longo prazo - nunca menos do que um ano.