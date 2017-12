Smalls caps ganham espaço nas carteiras, com destaque para IRB

O recuo da taxa básica de juros, a Selic, é negativo para o papel. Porém, para os analistas do BB, o bom desempenho operacional da companhia e a diversificação das fontes de receita devem minimizar esse impacto.

Já a equipe de analistas da XP optou pelo IRB em razão da atuação em um segmento relativamente previsível, além do potencial de crescimento. “A rentabilidade da companhia supera a de grandes bancos, com retorno sobre o patrimônio esperado para os próximos dois anos superior a 27%. Vemos o ativo como uma boa opção de ‘proteger’ a carteira. Em meio à grande volatilidade do último mês, por exemplo, apresentou desempenho quase 9 pontos porcentuais superior ao do Índice Bovespa”, diz.

A empresa de medicina diagnóstica Fleury é outra small cap que teve indicação, pela Planner. A equipe explicou que a ação caiu muito no mês passado e aposta numa recuperação, lembrando dos seus resultados sólidos.

O Santander incluiu a agência de viagens CVC. Para o banco, o turismo tem se mostrado resiliente, no contexto econômico atual. “Embora não seja um gasto essencial, despesas com lazer aparecem entre as três maiores preferências na escolha dos consumidores de todas as classes econômicas. Além disso, o Instituto Brasileiro de Turismo estima que a receita anual do turismo no Brasil deve triplicar dos atuais US$ 7 bilhões para US$ 20 bilhões nos próximos anos”, diz.

Já a Tenda, construtora especializada na baixa renda, mais um papel de liquidez reduzida, foi a escolha do Bradesco. “A Tenda tem a plataforma mais ágil e eficiente na segunda faixa de renda entre as construtoras da baixa renda atuantes no programa Minha Casa Minha Vida, além de estar exposta apenas às maiores regiões metropolitanas do Brasil”, afirma o banco.

Os analistas pontuaram ainda que a empresa vem apresentando sólidos resultados. Por outro lado, alertaram que os recursos do FGTS, as restrições orçamentárias do governo e a capacidade de originação de novos créditos da Caixa Econômica Federal são questões que devem ser monitoradas de perto pelo investidor.

A rede de supermercados Carrefour recebeu indicação da Guide, com o histórico operacional e financeiro acima dos concorrentes e forte aumento das vendas brutas.

Mais um destaque entre as indicações desta semana foi Taesa, que entrou nos portfólios do BB e do Santander. Os analistas do BB veem um potencial de valorização de 25% do papel. Lembram que ele teve desempenho prejudicado antes da venda de uma quantidade relevante de ações detidas pela Cemig. “Essa venda foi finalmente realizada no último dia 24, removendo o risco de pressão de queda e permitindo a alta do ativo.”

Explicação semelhante foi dada pelo Santander. A expectativa é de que o papel protagonize recuperação. O time acrescenta que é uma aposta menos arriscada entre as ações do setor elétrico, em meio ao crítico cenário hídrico no País.