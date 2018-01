Smiles e Gol terão novas regras para acúmulo de milhas a partir de janeiro

SÃO PAULO - A Smiles e a Gol anunciam alterações nas regras para acúmulo de milhas a partir de 03 de janeiro de 2017. A partir de então, será possível acumular pontos também em voos promocionais, inclusive feirões, de acordo com o comunicado da Smiles.

"Com as novas regras, fidelizaremos ainda mais clientes tanto para GOL quanto para a Smiles, maximizando nossas iniciativas de receita", afirma o CEO da Smiles, Leonel Andrade, por meio de nota.

Há novidades para o upgrade de clientes de categorias Ouro e Diamante no Programa Smiles. Por exemplo, com 18 mil milhas ou 18 trechos voados o cliente atinge a categoria Ouro; com 30 mil milhas ou 30 trechos, a categoria Diamante. Também o programa permite subir de categoria com milhas qualificáveis ou trechos voados, como mostra o site Nova Smiles.