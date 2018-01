Snow defende corte de impostos de Bush O plano de corte de impostos de US$ 674 bilhões do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, terá um efeito positivo sobre os preços das ações, disse o indicado para o cargo de secretário do Tesouro, John Snow, durante sua sabatina no Comitê de Finanças do Senado norte-americano. "Eu tenho falado com amigos e associados no negócio de mercado de ações e todos com quem falei disseram que (o plano de Bush) deverá ter um efeito positivo sobre o mercado de ações", disse. As declarações de Snow foram coerentes com seu endosso otimista à proposta de corte de impostos de Bush durante a audiência. O plano de Bush prevê a redução do imposto de renda e elimina o imposto sobre dividendos de ações. Snow disse que o plano do presidente vai criar 500 mil novos empregos até o final do quarto trimestre. A redução no imposto de renda irá beneficiar pequenas empresas, pois incentivará o investimento, afirmou ele.