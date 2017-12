Snow defende dólar em relações comerciais e moeda cai O secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, disse que o dólar passa por um movimento de queda e, na verdade, permanece forte em bases de comércio exterior. "O dólar em bases comerciais ainda está mais elevado do que tem estado durante grande parte dos últimos 25 anos", disse Snow em entrevista a Bloomberg Television. O secretário do Tesouro minimizou a perspectiva dos investidores estrangeiros deixarem os ativos norte-americanos motivados pelos temores de um declínio mais acentuado do dólar, dizendo que esse cenário é "remoto". Imediatamente depois dessas declarações, o dólar despencou para nova mínima recorde frente ao euro, que chegou a subir para US$ 1,2304 na máxima intraday ? durante as operações no mercado. Por volta das 16h20, o euro recuava da máxima, mas oscilava firme ao redor de US$ 1,2295. Snow disse que o enorme déficit comercial dos EUA mostra que a economia norte-americana está crescendo mais rápido que a de seus principais parceiros comerciais (veja matéria completa no link abaixo). "É importante que o crescimento acelere no Japão e na Europa", disse Snow. "Isso aumentará as oportunidades para nossas indústrias e trabalhadores", acrescentou. As informações são da Dow Jones.