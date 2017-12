Snow defende que EUA têm espaço para crescer sem inflação O secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, afirmou que a economia norte-americana ainda tem espaço para crescer de uma maneira sem gerar inflação. Ele previu que um número maior de empregos serão criados no futuro próximo. Snow fez seus comentários em discurso previamente preparado para o encontro anual da Associação do Mercado de Títulos, em Nova York. O secretário considerou que a inflação nos EUA ainda é modesta e declarou que não está preocupado sobre essa questão. "Em razão da acirrada competitividade, poucas empresas têm habilidade para elevarem preços e, ao mesmo tempo, manterem seus clientes", ponderou. "Por esse motivo, acredito que há espaço para crescimento sem inflação. Snow reiterou que o crescimento do emprego se seguirá à expansão da economia. Crescimento sustentável A diretora do banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve), Susan Bies, também possui uma visão otimista. Segundo ela, dados divulgados recentemente sugerem que a atividade econômica dos EUA continua sólida e a inflação sob controle, embora tenha havido alguma pressão de alta sobre os preços em estágios iniciais da produção. "Embora as incertezas permaneçam, acredito que haja fundamentos para gerar crescimento econômico sustentável", afirmou. As informações são da Dow Jones.