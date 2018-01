Snow diz que economia dos EUA já está gerando empregos O secretário do Tesouro, John Snow, afirmou que a economia norte-americana virou a página e entrou em uma fase de geração de empregos. "Como vários economistas de setores privados observaram recentemente, a recuperação econômica tem músculos reais e é sustentável", comentou Snow em um pronunciamento na Confederação da Indústria Britânica, em Birmingham (Inglaterra). Segundo ele, o quadro de produtividade muito elevada e poucos empregos parece estar mudando. Snow declarou que para fomentar esse crescimento, a administração Bush pretende implantar medidas para promover abertura, flexibilidade, formação de capital e mais produtividade. O secretário do Tesouro disse que o governo norte-americano está trabalhando para reconstruir a confiança do consumidor, com o mercado financeiro mostrando um perfil mais robusto. De acordo com ele, os EUA e o Reino Unido estão pressionando os demais países-membros do G7 a adotarem medidas de estímulo econômico. Segundo Snow, esse será o tema central dos encontros do G7 no próximo ano. "Devemos adotar medidas para acelerar o crescimento, especialmente de economias que estão mostrando desempenhos mais lentos", comentou, observando que o Japão, Alemanha e França estão mostrando uma performance mais fraca do que o potencial. As informações são da Dow Jones.