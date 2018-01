Snow diz que mercado está tirando "de letra" a crise política O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, disse hoje que o mercado financeiro está tirando "de letra" a crise política brasileira. Ele citou, em particular, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o mercado cambial e os juros. Disse que o que interessa são as boas políticas econômicas e o compromisso com elas. Ele informou que, no encontro que teve hoje com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, este reiterou o compromisso do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de assegurar as políticas adequadas. "A questão crucial é manter as conquistas daqui para frente", afirmou Snow. Ele elogiou a economia brasileira, afirmando que ela está caminhando na direção certa. Citou os bons indicadores econômicos como a queda da inflação, o crescimento do PIB e as reformas microeconômicas. "O Brasil tem enorme potencial em muitas áreas", afirmou. "Todas essas políticas aumentam a confiança no Brasil". Veja aqui mais informações sobre a crise política no Brasil.