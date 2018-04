Só 20% dos empregados da construção civil têm carteira assinada Os empregados com carteira assinada representam apenas 20% da mão-de-obra da construção civil brasileira. A conclusão é do estudo "Os trabalhadores e a reestruturação produtiva na construção civil brasileira", divulgado hoje pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O levantamento retrata a situação do setor no final dos anos 90. Baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Dieese concluiu que, em 1999, a construção civil brasileira ocupava 4,743 milhões de pessoas. Do total, apenas 954.025 (20,2%) eram empregados com carteira assinada. Os trabalhadores sem carteira representavam 1,461 milhão de pessoas, ou 30,9% do contingente. Já os trabalhadores autônomos somavam 1,944 milhão, ou 41,1% do total. Os empregadores respondiam por 4,2% do total, ou 201.509 pessoas. Já o contingente ocupado com a construção de unidades para uso próprio era de 57.007 pessoas, ou 1,2% do total. O Dieese listou ainda 114.674 trabalhadores não remunerados no setor, ou 2,4% do total. Para a entidade, um dos efeitos da pequena formalidade do setor são as condições de trabalho precárias. Em 1999, cerca de 50% dos empregados trabalhavam mais de 44 horas semanais, sendo que, destes, 22,35% tinham jornada superior a 49 horas. Na outra ponta, quase 10% dos empregados trabalhavam menos de 40 horas semanais. Para o Dieese, isto pode indicar a inexistência de ocupações em período integral, comprometendo a renda dos operários que se encontram nesta situação. O Dieese acrescenta que, em 1999, 85% dos trabalhadores ganhavam menos de cinco salários mínimos por mês no setor, citando a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do IBGE. Naquele ano, isso significava R$ 688 por mês. Áreas metropolitanas A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Dieese mostra que, em 1999, os trabalhadores ocupados pela construção civil representavam de 3,9% a 8,3% do total de empregados nas oito regiões metropolitanas analisadas. O Distrito Federal correspondia ao primeiro índice e Belo Horizonte, à maior participação. A rotatividade do setor é maior que a média brasileira. Em 1998 e 1999, conforme o PED, variava entre 52,8% e 62,8% a porcentagem de trabalhadores das regiões metropolitanas cujo tempo de permanência no atual emprego era de até um ano. Segundo o Dieese, a rotatividade é uma característica do setor, já que os postos de trabalho encerram-se com o fim da obra. Para a entidade, o preocupante, neste caso, é a demora na recolocação dos trabalhadores. Em 1998 e 1999, o tempo médio de busca por emprego, na construção civil, oscilava entre 33 dias (em Recife) e 70 dias (em Belo Horizonte). Isso se reflete na elevada participação dos operários do setor no índice de desemprego. No mesmo período, 8,3% dos desempregados de São Paulo tiveram, como último emprego, um posto na construção civil. Em Belo Horizonte, o índice subia para 11%. O documento "Os trabalhadores e a reestruturação produtiva na construção civil brasileira" foi divulgado hoje pelo Dieese e integra o Programa de Capacitação para Dirigentes e Assessores Sindicais (PCDA).