Só 36% das empresas investiram valor planejado em 2006 A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta quinta-feira uma sondagem especial sobre investimentos. Segundo a CNI, o ritmo de crescimento da economia em 2006 frustrou as expectativas dos empresários que investiram menos do que o planejado para este ano. Segundo o documento, 85% (ou 1.343) das 1.581 empresas consultadas informaram que tinham planos de investimentos para este ano. No entanto, apenas 36% dessas 1.343 empresas realizaram investimentos como o planejado; 43% dessas empresas realizaram parcialmente os investimentos; e 21% adiaram ou cancelaram os investimentos previstos para este ano. A decisão de investir, de acordo com a CNI, mostrou-se mais presente entre as grandes empresas. Entre os setores que realizaram investimentos abaixo do esperado estão calçados, móveis e madeira. A Sondagem da CNI também constatou que 60% das 1.581 empresas consultados aumentaram a capacidade instalada entre 2004 e 2006. Os setores que tiveram as maiores expansões foram o alcooleiro, farmacêutico, papel e celulose, máquinas e materiais elétricos. Sem intenção de investir A sondagem ainda mostra que mais de 80% das empresas acreditam que sua capacidade produtiva é suficiente para atender a demanda prevista para 2007. Com isto, os empresários se mostraram pouco propensos a aumentar as compras de máquinas e equipamentos. Segundo a pesquisa, entre as 215 grandes empresas consultadas, 52,9% esperam aumentar as compras de bens de capital, e entre as pequenas e médias, que somam 1.366 empresas, apenas 50,9% esperam aumentar os investimentos em bens de capital. A pesquisa também revela que entre as empresas de modo geral os principais objetivos dos investimentos em 2007 serão aumentar a produção e melhorar a qualidade dos produtos. No entanto, as empresas informaram que devem direcionar seus investimentos em 2007 para atender o mercado doméstico. Entre as grandes empresas, 15% disseram que vão investir somente no mercado interno, 37% disseram que os investimentos serão principalmente no mercado doméstico e 37% das grandes empresas disseram que vão investir igualmente para atender aos mercados externo e interno, e 11% principalmente o mercado externo. Entre as pequenas e médias empresas que não têm tradição exportadora, 35% vão destinar os investimentos somente para a produção voltada para o mercado doméstico, 38% principalmente para o mercado interno e 21% deverão investir igualmente para atender os mercados externo e interno. Apenas 5% das pequenas e médias destinarão os investimentos para atender principalmente o mercado externo. E somente 1% das grandes, pequenas e médias empresas informaram que vão realizar investimentos em 2007 para atender somente o mercado externo. Ambiente "menos amigável" O economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, afirmou nesta quinta que o ritmo de investimentos no Brasil é incompatível com um crescimento sustentado de 5% ao ano como quer o governo. Segundo ele, o Brasil tem um ambiente de negócios "menos amigável" que outros países emergentes. Castelo Branco disse que as empresas, além da expectativa de aumento da demanda, consideram, na hora de tomar a decisão de investir, o custo do investimento e as incertezas jurídicas. Na avaliação do economista, também é preciso um aumento dos investimentos públicos. "Para atingirmos 25% do PIB em investimentos, é preciso ter a contrapartida pública, que muitas vezes serve de ´start´ ou de complemento para outros investimentos." Ele afirmou que dificilmente o Brasil crescerá 5% do PIB em 2007. Segundo ele, a frustração de investimentos previstos, como apontou a Sondagem da CNI, diminuiu o crescimento econômico futuro. "O principal entrave ao investimento é a falta de confiança no crescimento", avaliou. Matéria ampliada às 18h35