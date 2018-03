Só 54,7% das categorias tiveram reajuste igual à inflação em 2002 Somente 54,7% das negociações coletivas de trabalho resultaram, em 2002, em reajustes iguais ou superiores ao acumulado do ano pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). Pelo levantamento, o resultado de 2002 ficou abaixo de 2001, quando cerca de 64% das categorias profissionais obtiveram reajuste salarial igual ou superior a inflação. O estudo, que analisa os resultados das negociações salariais de 499 categorias profissionais de todo País, indica que o desempenho do ano passado foi similar ao de 1997, quando 55% das categorias recompuseram seus salários pelo INPC. Esse acompanhamento é feito pelo IBGE desde 1996 e, no período, a melhor recomposição ocorreu em 2000, quando 67% das categorias tiveram reajuste igual ou superior ao INPC daquele ano. No universo de 273 categorias que alcançaram, no ano passado, a correção da inflação, 138 ultrapassaram o INPC do IBGE, sendo que a maior parte delas (88%) em até 2%, ou seja, apenas 3% das categorias conseguiram ganhos reais de salário, de acordo com o Dieese. O estudo indica também que os trabalhadores da indústria e do comércio conseguiram os melhores resultados, com, respectivamente, 65% e 63% de reposição salarial igual ou superior a inflação. No setor de serviços, 69% das categorias não conseguiram sequer repor o INPC em 2002. Acima de 10% O coordenador do Dieese, Wilson Amorim, destacou hoje, durante entrevista coletiva, que pela primeira vez desde 1994 as negociações salarial estão sendo feitas este ano com base em índices acima de 10%. "Nenhum sindicato havia negociado aumento acima de 10% até 2003 e as categorias com data-base no segundo semestre devem abrir negociação na faixa de 15% a 16%", afirmou. Ele garantiu, porém, que não é intenção de nenhum sindicato retomar a indexação salarial, mas apenas buscar a recomposição das perdas de poder aquisitivo dos assalariados. "A perda sobre os salários já está dada e o que os sindicatos têm a fazer é correr atrás dessa recomposição", opinou. Ele comentou que há cinco anos o custo de vida sobe mais do que os rendimentos dos trabalhadores. "Uma perda de 6% é diferente de uma de 10% a 15%, e haverá outra disposição para negociar os reajustes salariais", lembrou. Por isso, o especialista prevê negociações tensas entre sindicalistas e empresários. "O desemprego já está elevado e o crescimento econômico do ano será baixo. A inflação está em queda mensal esse ano, mas o acumulado em 12 meses é altíssimo, o que provocará uma negociação tensa", analisou.