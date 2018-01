Só brasileiros vêem País como grande potência do futuro Uma pesquisa da fundação alemã Bertelsmann mostra que um terço dos brasileiros acredita que o país será uma grande potência mundial no futuro, um otimismo que não é compartilhado por entrevistados de outros países. A pesquisa intitulada ?Potências mundiais no século 21? mostra a opinião de pessoas em nove países sobre que nações serão potências mundiais no ano 2020. O estudo mostra que 81% do total de entrevistados acham que os Estados Unidos são atualmente o centro do poder mundial. No Brasil, 71% têm essa opinião. No entanto, só 57% acham que os Estados Unidos continuarão sendo uma potência em 2020. No Brasil, só 39% acreditam nisso. A opinião geral é que a China vai ter cada vez mais poder no futuro. Segundo a pesquisa, a influência de Japão e Europa permanece relativamente estável, porém menor que a dos Estados Unidos e da China. Brasil ´potência´? No Brasil, 15% dos entrevistados acham que seu próprio País é atualmente uma potência mundial, e 32% estão convencidos de que o Brasil será uma potência em 2020. No entanto, outros países não compartilham do otimismo dos brasileiros. Só 5%do total de entrevistados vêem o país como um centro de poder hoje, e 10% em 2020. Entre os países que mais crêem em uma maior influência do Brasil em 2020 estão a Alemanha (13%), França e Grã-Bretanha (ambos 10%). Chineses e indianos também tendem a supervalorizar a posição futura de seus países no cenário mundial. Enquanto 55% do total de entrevistados vêem a China como potência mundial em 2020, 71% dos chineses pensam o mesmo. A diferença é ainda maior em relação à Índia: 24% do total vêem o país como potência do futuro, já entre os indianos, 76% pensam assim. Para os brasileiros, as maiores ameaças do futuro são a destruição do meio ambiente e a pobreza, enquanto países altamente industrializados como Estados Unidos, França e Alemanha vêem o terrorismo como o perigo maior. O estudo inclui resultados dos Estados Unidos, China, Japão, Índia, Grã-Bretanha, França, Alemanha África do Sul e Brasil. Mais de mil pessoas foram consultadas em cada país.