Só cadastrados terão subvenção da borracha A partir de primeiro de maio próximo, somente os produtores, cooperativas e beneficiadores de borracha natural que estiverem recadastrados no Ministério da Agricultura vão receber as subvenções previstas no Programa de Subvenções Econômica aos Produtores de Borracha Natural, segundo informou nesta segunda-feira o diretor de Comercialização da Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério, Amilcar Gramacho. Segundo ele, o recadastramento dos beneficiários do programa ? entre 5 mil e 6 mil - começou no início do ano passado e encerra-se no dia primeiro de maio próximo. Com o recadastramento, o governo quer, além de atualizar as informações dos beneficiários, modernizar a gestão do programa e aprimorar os seus controles de qualidade. Cada produtor de borracha natural nativa da Amazônia recebe R$ 0,90 de subsídios por quilo do produto, e aqueles localizados em outras regiões, R$ 0,72 por quilo de borracha. A subvenção é feita para equalizar os custos de produção com a borracha importada, que ingressa no Brasil a um custo menor. Amilcar Gramacho disse que as pessoas físicas ou jurídicas interessadas em se recadastrar devem procurar os escritórios locais da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), as delegacias federais do Ministério, ou a própria Secretaria de Produção e Comercialização. Os telefones da Secretaria são (61) 322-0409/322-0408 e 218-2147. Os telefones da Conab em Brasília são (61) 312-6000 e 312-6135. Amilcar Gramacho explica que, conforme as regras do programa, todas as pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à extração, cultivo ou beneficiamento de borracha natural no País devem estar cadastradas no Ministério da Agricultura.