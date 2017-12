Só faltam as PPPs, diz Sarney Esta quarta-feira é o último dia de trabalho da sessão ordinária do Congresso neste ano e a autoconvocação até o dia 23, decidida pelos líderes partidários, servirá apenas para votar o Orçamento da União para 2005, informou o presidente do Senado, José Sarney. Ele adiantou que tentará, nesta terça e quarta, colocar em votação as 13 medidas provisórias que estão obstruindo a pauta do Senado e impedindo a votação do projeto de lei que institui as Parcerias Público-Privadas. "Se não votarmos as MPs hoje e amanhã, não poderemos entrar na matéria do PPP", afirmou. Sarney opinou que o Senado "trabalhou bem", este ano, votando todas as matérias que os senadores se propuseram a examinar. "Só falta a PPP", disse.