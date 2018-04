Só mulher bonita na briga entre C&A e Riachuelo O que Malu Mader, Giovanna Antonelli e Camila Pitanga têm em comum, além de talento e beleza? Compram roupas na Riachuelo. Pelo menos é isso o que a campanha publicitária criada pela Talent, que estréia hoje, pretende dizer ao consumidor, com a aprovação da estilista Glorinha Kalil. É com esse reforço e um investimento de R$ 40 milhões em marketing neste ano que a tradicional rede de lojas, genuinamente brasileira, pretende disputar com a multinacional C&A o consumidor que quer andar na moda e não está disposto a pagar alto por grifes famosas. Leia mais no Jornal da Tarde