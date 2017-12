"Só Palocci acha que IR não é alto", diz Paulinho O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, ironizou a declaração de ontem do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, de que o Imposto de Renda no Brasil não é alto, se comparado com o de outros países. "Se você falar por aí afora que aqui no Brasil o trabalhador que ganha 300 dólares paga Imposto de Renda, todo mundo tira sarro da nossa cara", afirmou Pereira da Silva ao chegar ao Ministério da Fazenda para uma reunião de sindicalistas com o ministro Palocci. "Só o Palocci acha que o Imposto de Renda não é alto", disse. A Força Sindical defende a inclusão, no texto da reforma tributária, da obrigatoriedade da correção anual da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física e defende a adoção do porcentual do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses. "A reforma tributária, dessa forma, estaria corrigindo uma distorção do atual sistema, que tanto tem punido os trabalhadores", disse Pereira da Silva.