Só um maluco gostaria de juros altos, diz ministro A restrição orçamentária dificulta a recuperação da economia. A avaliação é do ministro do Trabalho, Jacques Wagner, que chegou neste sábado à Suíça com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar da cúpula do G8 - o Grupo dos Oito, que reúne os sete países mais ricos do mundo e a Rússia. Segundo o ministro, o governo está buscando o "momento correto" para uma queda das taxas de juros. ?Só um maluco poderia gostar disso (de juros altos)?, afirmou. Em entrevista ao Estado, Wagner comentou o atual nível da taxa de juros e do desemprego, temas que foram tratados entre ele, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, durante o vôo entre Brasília e Genebra. Eis os principais trechos da entrevista: Estado - Vimos, durante a semana, que o desemprego em São Paulo aumentou. Isso preocupa o governo? Wagner - É obvio que preocupa, até porque o compromisso maior do governo é a política de geração de emprego. Mas lembro que o número de 20,6% (de desemprego em São Paulo) é praticamente o mesmo que em abril de 2002, quando foi de 20,4%. Estamos no mesmo padrão. Estado - O baixo crescimento da economia é o motivo principal do desemprego? Wagner - A economia é um processo e é verdade que cresceu menos que precisávamos. Mas não é por que Lula assumiu em janeiro que a regra da economia mudou. Estamos vindo de um processo que já era de baixo crescimento. Óbvio que a restrição orcamentária que fizemos de corte de investimentos dificulta, pois se injetar mais dinheiro na economia ela roda mais. Mas a busca do presidente é a de ter áreas que possamos investir e criar empregos. Estado - Uma queda dos juros não facilitaria o crescimento? Wagner - Estamos buscando o momento correto da queda (dos juros). Não tem ninguém que seja a favor dos juros altos. Só um maluco poderia gostar disso. Mas a questão é saber se já podemos tirar paciente da UTI. Levar para o quarto, para depois ter uma recaída e voltar à UTI não vale a pena. Respeito quem diz que os juros já deveriam ter caído, mas a junta médica entendeu que ainda não.