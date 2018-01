Sob ameaça de impeachment, Macchi assume Mercosul Abalado pelas crises econômicas que atingem todos os quatro sócios, o Mercosul enfrenta agora incertezas também na área política. Nesta sexta-feira, o presidente Fernando Henrique Cardoso passará o comando do bloco econômico nos próximos seis meses para o colega paraguaio, Luiz González Macchi, o mesmo que tornou-se desde esta quinta-feira alvo de um processo de impeachment em tramitação no Congresso de seu país. Em junho de 2003, durante a próxima Reunião de Cúpula do Mercosul, três dos quatro presidentes de países do bloco não serão os mesmos que assinarão os compromissos assumidos no encontro de amanhã, em Brasília. FHC deixará o posto para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que já reafirmou o compromisso de fortalecer o Mercosul e de manter o objetivo de chegar ao patamar mais avançado de integração, o mercado comum. O argentino Eduardo Duhalde deverá ser substituído dentro de cinco meses pelo candidato eleito em abril de 2003. Se Macchi não for impedido antes, seu sucessor será escolhido na mesma data. Restará como decano apenas o presidente uruguaio, Jorge Batlle, que vem atravessando séria crise provocada pela perda de apoio das bases políticas e pela recessão econômica. De todo esse cenário, o caso paraguaio é o que inspira maiores preocupações. Mais que um processo de impeachment do atual presidente, o país vive ainda uma tumultuada transição para a democracia e o sempre presente risco de ruptura da ordem institucional. Cláusula democrática Em 1996, depois de o Paraguai sofrer uma séria ameaça de golpe de Estado, o Mercosul decidiu criar a chamada cláusula democrática - princípio que prevê a exclusão do país que romper com a democracia do bloco. Três anos depois, uma crise política no país levou os seus vizinhos a se valer da cláusula. Agora, podem se ver obrigados a novamente recorrer a esse instrumento. Entretanto, logo ao saber do início do processo de impeachment no Paraguai, o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Celso Lafer, avaliou que essa decisão não deverá trazer impactos negativos ao bloco nem "esvaziar" a Reunião de Cúpula do Mercosul, que se encerra amanhã, em Brasília. O chanceler lembrou que a Argentina assumiu a presidência temporária em um período de tumultuada sucessão presidencial, no final de 2001, e soube conduzir suas tarefas com competência e eficácia. Por fim, argumentou que o bloco é uma política de Estado de sócios, não de governo, e tem contribuído para manter a democracia na região. "A claúsula democrática prevê o cumprimento das regras democráticas e, nesse sentido, a obediência à Constituição. Temos a convicção de que ela é uma moldura abrangente para preservar a democracia", afirmou. Venezuela Ameaçado pelos movimentos organizados pela oposição em seu país, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, cancelou hoje a presença em Brasília para a cerimônia de assinatura do acordo-quadro entre o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações (CAN). A notícia foi confirmada a tarde pelo Itamaraty. Fontes da diplomacia brasileira e da embaixada da Venezuela no Brasil reconheceram que a chancelaria venezuelana reconheceu que a presença de Chávez em Brasília seria um inconveniente. A presença de Chávez tenderia, em princípio, a ofuscar o protagonismo de FHC, que lidera a 16ª e última Reunião de Cúpula do Mercosul, na condição de chefe de Estado. Único chefe de Estado do bloco andino a prometer a presença no evento, Chávez havia sido convidado por Fernando Henrique para um jantar, na noite de hoje, oferecido aos presidentes dos países do Mercosul, Chile e Bolívia, do qual está prevista a participação de Lula da Silva. Com Lula, Chávez teria um café da manhã. Antes de voltar a Caracas, havia programado uma entrevista coletiva.