Sob pressão 0,26% Foi a alta do Índice Geral de Preços do Mercado em fevereiro ante queda de 0,44% em janeiro, informou a Fundação Getúlio Vargas. O índice é usado no reajuste de aluguéis 1,25% Foi o aumento do preço dos produtos agrícolas em fevereiro, após avançarem 0,55% em janeiro. Os produtos agrícolas foram os maiores responsáveis pela alta do IGP-M