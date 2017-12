Sobe a previsão do mercado sobre juros, diz pesquisa do BC As projeções de mercado para a taxa Selic no fim de 2003 subiram de 17,10% para 17,35% ao ano na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) com um grupo de 80 instituições financeiras. O aumento ocorreu na semana em que o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu reduzir os juros de 20% para 19%. As previsões para o fim de 2004 recuaram, ao mesmo tempo, de 14,60% para 14,50% ao ano. As expectativas de juros para o fim de novembro próximo foram mantidas em 18%, embutindo uma projeção de queda de 1 ponto porcentual na próxima reunião ordinária do Copom. A estimativa de taxa média de juros para 2003 caíram, na mesma pesquisa, de 23,35% para 23,30%, e as previsões para o próximo ano foram reduzidas de 15,87% para 15,63% ao ano. IPCA As projeções de mercado para o IPCA de 2004 caíram de 6,01% para 6,00% na pesquisa semanal feita pelo BC. As estimativas para 2003, em contrapartida, subiram de 9,71% para 9,74%, ficando acima dos 9,65% de quatro semana atrás. As previsões de IPCA para o mês em curso recuaram, na mesma pesquisa, de 0,55% para 0,50% e as estimativas para novembro foram elevadas de 0,53% para 0,55%. As expectativas de mercado para o IPCA em 12 meses à frente caíram, ao mesmo tempo, de 6,27% para 6,17%, um porcentual menor que os 6,50% de há quatro semanas. A mesma pesquisa registrou uma queda das estimativas de reajuste dos preços administrados em 2003 de 13,80% para 13,60%. As previsões de reajustes para o próximo ano mantiveram-se estáveis em 8%. Câmbio As projeções de mercado para a taxa de câmbio no final de 2003 caíram de R$ 3,02 para R$ 3,00 na pesquisa semanal feita pelo BC. As estimativas para o próximo ano recuaram, por sua vez, de R$ 3,30 para 3,25. As expectativas de taxa média de câmbio do corrente ano foram reduzidas, na mesma pesquisa, de R$ 3,10 para R$ 3,09. As previsões para a taxa média de 2004 recuaram, ao mesmo tempo, de R$ 3,24 para R$ 3,19. As previsões de taxa de câmbio para o fim do corrente mês ficaram estáveis nos mesmos R$ 2,90 do levantamento divulgado na semana passada, e as estimativas para o final de novembro recuaram de R$ 2,98 para R$ 2,95. Relação dívida-PIB As projeções de mercado para a dívida líquida do setor público em 2003 caíram de 57,10% para 57% do Produto Interno Bruto (PIB). As previsões para o próximo ano foram mantidas em 55,40% do PIB. O levantamento também revelou estabilidade das estimativas de superávit primário do setor público para este e o próximo ano em 4,25% do PIB, para ambos os períodos. Superávit em conta corrente As previsões de mercado para o superávit em conta corrente da balança de pagamentos de 2003 subiram de US$ 1 bilhão para US$ 1,30 bilhão na pesquisa semanal feita pelo Banco Central. As projeções de déficit em conta corrente para 2004 recuaram, ao mesmo tempo, de US$ 4,40 bilhões para US$ 4,08 bilhões. PIB As estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2003 recuaram de 0,70% para 0,64%. As projeções de expansão do PIB para o próximo ano foram mantidas nos mesmos 3,20% da pesquisa divulgada na semana passada. Balança comercial As projeções de mercado para o superávit da balança comercial em 2003 mantiveram-se estáveis em US$ 22 bilhões na pesquisa semanal feita pelo Banco Central. As estimativas de superávit para o próximo ano, no entanto, subiram de US$ 16,80 bilhões para US$ 17 bilhões. As previsões de fluxo de investimento estrangeiro direto (IDE) em 2003 permaneceram estáveis nos mesmos US$ 9 bilhões da pesquisa divulgada na semana passada. As expectativas de IDE para o próximo ano também não se alteraram e ficaram nos mesmos US$ 12 bilhões do levantamento anterior.