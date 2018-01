Sobe custo da construção civil O custo da construção civil aumentou 0,32% e foi de R$ 312,77 por metro quadrado em abril, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A variação do custo nacional da construção civil ficou 0,63 ponto percentual abaixo de março (0,95%). Neste ano, a variação acumulada é de 2,51%. Em abril último, sete estados registraram custos médios abaixo dos praticados no mês anterior. Já o Estado do Rio de Janeiro apresentou a maior variação, com 1,73%, refletindo o dissídio coletivo das categorias profissionais ligadas à construção civil, captado parte em março e o restante em abril. O IBGE explicou que estes custos e índices são relativos à nova série, iniciada em janeiro de 1999 e que têm, como base, dezembro de 1998.