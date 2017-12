Sobe custo dos consertos domésticos Os gastos com conservação doméstica este mês tiveram reajuste de 0,63% em relação a julho, conforme pesquisa bimestral efetuada pelo InformEstado, nas cinco regiões da cidade de São Paulo. Na pesquisa anterior, no mês de julho, os consertos domésticos ficaram praticamente estáveis no bimestre, com queda de apenas 0,09%. No acumulado do ano, a alta destes serviços é de 2,36% e, desde o Plano Real, o aumento é de 91,86%. No levantamento do InformEstado, que abrangeu 73 estabelecimentos, o maior reajuste foi nos serviços de dedetização, com aumento de 1,31% em setembro em relação a julho. O preço da pulverização líquida de uma residência com sala, cozinha, dois banheiros e três quartos, por exemplo, está custando este mês, em média, R$ 107,80. Os serviços de lavanderia subiram no mesmo período de comparação 0,86%, enquanto o conserto de eletrodomésticos caiu 0,25%. As variações de preços de um local para outro permanecem acentuadas dependendo do tipo de serviço efetuado e da região onde está localizado o estabelecimento. A troca de motor de uma máquina de lavar roupas, por exemplo, pode variar de R$ 60,00 a R$ 199,50. A substituição da resistência de um ferro pode custar de R$ 12,00 a R$ 27,00.