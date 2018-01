Sobe emprego na indústria paulista A aceleração das exportações motiva a indústria a ampliar o contingente de mão-de-obra. O nível de emprego na indústria paulista cresceu 0,14% em abril, segundo o Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos (Depecon) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Isso corresponde a 2.239 vagas. O cenário positivo levou a Fiesp a rever duas vezes o prognóstico sobre o desempenho do setor em 2000. A previsão, em dezembro, era de que a produção industrial cresceria 3,5% em São Paulo. Em fevereiro, a previsão de crescimento foi para 4,1%, subindo para 5,2% em março, índice que agora foi mantido. A expansão das atividades e da oferta de emprego, no entanto, ainda não é motivo de comemoração. "Estamos retornando à situação anterior à crise da Ásia, em 1997", alerta a diretora do Depecon, Clarice Seibel. Para ela, há um imenso "abismo" a ser vencido. A desvalorização do real permitiu a retomada do crescimento industrial, mas apenas por meio das exportações. As vendas ao mercado doméstico estão estabilizadas por causa da perda do poder aquisitivo da população, provocada pela mesma desvalorização cambial. Pela primeira vez desde março de 1995, todos os indicadores da pesquisa da Fiesp apresentam resultados positivos. O índice acumulado do nível de emprego, no ano, mostra crescimento de 0,54%, correspondente à criação de 8.615 vagas. Nos últimos 12 meses, a recuperação foi de 0,17%, o que significa 2.705 postos de trabalho.