Sobe nível de emprego O nível do emprego formal da economia cresceu 0,19% no mês de março, com a geração de 39.947 postos de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, é o terceiro melhor desempenho para o mês de março desde 1992. Neste ano o governo iniciou o acompanhamento do emprego no mercado formal, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O desempenho do mercado de trabalho foi positivo no primeiro trimestre do ano, em 0,78%, correspondendo à geração de 159.320 novos postos de trabalho no período. Isso indica um aquecimento do nível de atividade, iniciado ainda no segundo trimestre do ano passado, avalia o Ministério do Trabalho. Nos dois anos anteriores, o desempenho do nível de emprego havia sido negativo no primeiro trimestre. A indústria de transformação foi o setor mais dinâmico do mercado de trabalho no primeiro trimestre do ano. A variação do emprego no setor foi positiva em 1,02%, gerando 49.423 postos de trabalho. Em valores absolutos, o setor de serviços foi o que mais ampliou o contingente de assalariados formais no trimestre, gerando 56.811 postos de trabalho.