Sobe para 28 focos de aftosa em Mato Grosso do Sul Subiu para 28 o número de focos de febre aftosa no rebanho do Mato Grosso do Sul, informou hoje o Ministério da Agricultura. O último balanço indicava 25 casos da doença no extremo sul do Estado. Exames laboratoriais confirmaram três novos focos da doença no município de Mundo Novo. No total, já foram confirmados cinco focos nesses municípios. Em Eldorado, o número de casos chega a quatro e, em Japorã, são 19 os focos da doença.