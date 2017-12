Sobe para 50 número de países que baniram carne dos EUA O Departamento de Agricultura dos EUA acrescentou mais oito países à lista dos que baniram as importações de carne bovina e de gado norte-americanos em reação ao caso de encefalopatia espongiforme bovina (a "doença da vaca louca") descoberto no mês passado. Os países colocados na lista hoje são Argentina, Belize, Brunei, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Vietnã. A lista agora tem 50 países. O Departamento de Agricultura disse acreditar que as exportações norte-americanas de carne sofrerão uma queda de 90% em 2004; todos os grandes importadores, exceto o Canadá, suspenderam as compras de carne proveniente dos EUA. As informações são da Dow Jones.