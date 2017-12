Sobeet defende intervenção mais forte no câmbio Sem uma intervenção mais forte do Banco Central no câmbio, o Brasil corre o sério risco de abrir mão do ajuste externo que vinha conquistando com o comércio exterior. A opinião é do professor Antonio Corrêa de Lacerda, presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet). Ontem, o dólar fechou em R$ 2,6760, menor nível em mais de dois anos. "Essa taxa é muito prejudicial. Ao mesmo tempo que tira a competitividade das exportações, também inibe investimentos estrangeiros diretos", disse o economista. Segundo Lacerda, o País já carrega um custo Brasil alto, e, na hora de decidir por investimentos, o empresário vai levar em conta um câmbio favorável para o seu negócio, o que não é o caso da taxa atual no Brasil. Na avaliação de Lacerda, os juros altos aliados a um real sobrevalorizado artificialmente mostram o grande equívoco da política monetária, já que os juros altos atraem recursos externos em busca da alta remuneração, o que ajuda a apreciar artificialmente o real. "É uma armadilha valorizar o real artificialmente, pois não reflete a competitividade da produção brasileira, mas apenas os movimentos do mercado financeiro". Lacerda considera "inadmissível" que o governo faça o mesmo que já havia sido feito no período entre 1994 e 1998, quando, artificialmente, a cotação do real equivalia a um dólar. "Não estamos naquele patamar, mas este câmbio abaixo de R$ 3,00 é muito prejudicial", reiterou. A Sobeet divulga amanhã suas projeções para a economia brasileira em 2005.