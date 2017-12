Sobeet elogia definição de regras para setor elétrico A centralização do novo modelo do setor elétrico, anunciado ontem pelo governo, não é fundamental para os investidores. O que interessa é a definição clara de qual serão os papéis do Estado e da iniciativa privada no novo modelo. A afirmação é do presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet), Antonio Corrêa de Lacerda. Na avaliação do executivo, o investidor quer saber sobretudo quais são os riscos e os benefícios envolvidos no processo. A eventual centralização não afastará investimentos. "Ao contrário, os viabilizará", afirmou. Para Lacerda, a questão regulatória do modelo do setor elétrico e a aprovação no Congresso das Parcerias Público-Privadas (PPP) criam o arcabouço regulatório no País que elimina as incertezas. Portanto, afirmou, quanto mais rápido evoluírem as discussões, mais rapidamente o investidor tomará decisões e fará definição de investimentos. O presidente da Sobeet disse que o anúncio do modelo foi um passo fundamental em direção à definição de regras, mas ainda faltam detalhes importantes do modelo, aos quais os investidores estarão atentos para a definição de investimentos. "O simples fato de haver uma proposta já é um grande avanço", disse. E ressaltou que a decisão de investir depende da possibilidade, por parte do empresário, de mensurar os riscos e as oportunidades do modelo. Dessa forma, ainda é necessário avaliar as definições que serão tomadas. "O investidor estará atento aos desdobramentos da MP no Congresso, para apurar eventuais riscos de investir no setor", finalizou. O governo anuncia o novo modelo: » Governo Lula anuncia o novo modelo do setor elétrico » Apagões são página virada, anuncia Lula » Novo modelo estanca explosão tarifária, promete Dilma » Diretores da Aneel não comparecem ao lançamento » Ministério divulga textos das MPs do novo modelo do setor Analistas e empresários comentam o novo modelo (e muitas criticam): » Novo modelo não trata do investimento privado, diz Mendonça de Barros » Setor elétrico preocupa, diz presidente da Coteminas O governo rebate as críticas e defende seu modelo: » Novo modelo não é centralizador, rebate Dilma, na TV » Governo não quer privatizar Eletrobrás, diz Dilma