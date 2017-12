Sobeet: participação brasileira no comércio mundial aumentará A participação do Brasil no fluxo mundial de comércio deve subir para 1,1% em 2004, mantendo o porcentual de 2003, e para 1,2% em 2005, segundo análise do economista Fernando Ribeiro, da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização (Sobeet). Os números representam um salto de mais de 20% em relação a 2002, quando o Brasil tinha apenas 0,9% do comércio mundial. No ano passado, por exemplo, o comércio internacional cresceu cerca de 10%, enquanto a participação brasileira no fluxo total aumentou 22,2%. Para o Brasil, a expectativa da entidade é que as exportações cheguem a US$ 93 bilhões em 2005, ante US$ 73 bilhões em 2003. Pelas projeções da Sobeet, o valor das exportações mundiais em 2005 será de US$ 8 trilhões, ante US$ 7,4 trilhões neste ano e US$ 6,9 trilhões em 2003. "A expectativa de retomada nos fluxos comerciais está ligada à provável retomada da atividade entre os países industrializados. Em 2003, no entanto, a China foi o país mais dinâmico do comércio mundial, com maior crescimento de importações e exportações", disse o economista-chefe da Sobeet. A China deve continuar a ser o país com maior dinamismo comercial, com uma alta de 42% no valor das exportações entre 2002 e 2005. Isso significaria um aumento de sua participação nas exportações mundiais de 5,1% para 5,8% no período. A estimativa para os Estados Unidos é de que as exportações cheguem a US$ 860 bilhões em 2005 ante US$ 712 bilhões em 2002. A União Européia pode terminar 2005 com exportações de US$ 3,1 trilhões (incluindo as operações intrabloco) ante US$ 2,657 trilhões em 2002.