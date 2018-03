Sobem os juros do cheque especial e empréstimo pessoal Pesquisa mensal realizada pela Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, revela um aumento das taxas de juros para pessoa física em março. A taxa média do empréstimo pessoal foi de 6,10% ao mês, superior ao patamar registrado em fevereiro, de 5,98% ao mês. A taxa deste mês é a mais elevada desde abril de 1999. O Procon-SP não registrou nenhuma queda na taxa de juros do empréstimo pessoal entre as instituições pesquisadas. As três maiores altas verificadas pelo Procon-SP nas taxas de empréstimo pessoal foram no Unibanco, Bradesco e BCN. O Unibanco elevou a taxa mensal de 6,50% para 6,90%. O Bradesco alterou de 6,10% ao mês para 6,40% ao mês e, no BCN, a taxa mensal passou de 6,12% para 6,40%. No cheque especial, a taxa média dos bancos pesquisados foi de 9,44% ao mês. A taxa teve uma elevação de 0,31 pontos percentuais, se comparado ao mês de fevereiro, atingindo sua maior alta desde março do ano 2000. O Procon-SP também não constatou nenhuma queda de taxas nesta linha de crédito. As três maiores altas verificadas nas taxas de cheque especial foram na Nossa Caixa, Bradesco e Mercantil. Na Nossa Caixa, a taxa, que era de 7,95% ao mês em fevereiro, passou para 8,85% ao mês. No Bradesco, a taxa do cheque especial era de 9,00% ao mês e foi elevada para 9,70% ao mês. Já o banco Mercantil alterou de 9,10% ao mês para 9,71% ao mês. A pesquisa foi realizada nos dias 6 e 7 de março e foram apuradas em 13 instituições financeiras: HSBC, Banespa, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bilbao Vizcaya Brasil - BBV, Itaú, Santander, Nossa Caixa, Real, Unibanco, Mercantil de São Paulo e Banco de Crédito Nacional - BCN. Selic provoca alta De acordo com o Procon-SP, o aumento da taxa Selic 25,50% ao ano para 26,50% ao ano, na reunião de fevereiro do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), teve efeito restritivo sobre a oferta de dinheiro, provocando seu encarecimento através de altas taxas de juros. Os técnicos do órgão avaliam que o consumidor deve refletir muito antes de contratar um empréstimo. Se o objetivo for saldar uma dívida no cheque especial, sem dúvida é preferível contratar um empréstimo pessoal, pois as taxas são menores. No entanto, se o objetivo for adquirir bens e esse objetivo não puder ser adiado, deve-se comparar a taxa de financiamento praticada pelo estabelecimento comercial com a taxa de um empréstimo pessoal.