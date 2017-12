Sobem projeções sobre crescimento do PIB As projeções de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano subiram de 4,66% para 5% em pesquisa semanal do Banco Central (BC). A alta ocorreu na mesma semana em que o IBGE divulgou que a expansão do PIB até o terceiro trimestre do ano estava acumulado em 5,3%. Para a produção industrial, as estimativas de mercado para o crescimento continuaram estáveis em 7,61%. Para 2005, as previsões de expansão do PIB permaneceram em 3,50% pela sexta semana consecutiva. As estimativas de crescimento da produção industrial também não se alteraram e prosseguiram em 4,50% pela terceira semana consecutiva.