Sobretaxa pode ser suficiente para pagar bônus Os recursos arrecadados com a sobretaxa paga pelos consumidores que não cumpriram a meta de economia de energia no mês de julho deverão superar o valor que será pago como bônus àqueles que gastam até 100 kWh por mês e consumiram menos que a meta estipulada. Segundo um técnico do governo, a tendência é de que a arrecadação, além de ser suficiente para pagar esse bônus obrigatório, apresente um superávit que permita o rateio de recursos também para serem destinados aos consumidores que gastam mensalmente entre 100 KWh e 200 KWh e que economizaram energia além da meta de redução do consumo. Até agora, foram contabilizados dados de 25 distribuidoras, e ainda estão em análise as informações prestadas por outras dez. A arrecadação é obtida com o pagamento da sobretaxa pelos consumidores residenciais que gastam mensalmente mais de 200 KWh e não cumpriram a meta de economia e pelas indústrias do grupo A, que consomem acima de 2.500 KWh. Os números finais deverão ser concluídos até a terça-feira da próxima semana e encaminhados à Câmara de Gestão da Crise de Energia (GCE).