SocGen fará aumento de capital para pagar governo

Ambos os bancos franceses se juntam a diversas instituições financeiras da Europa que estão emitindo novas ações para recompor seus balanços e pagar a custosa ajuda dos governos no auge da crise de crédito.

O anúncio do SocGen ocorre um dia após o presidente francês, Nicolas Sarkozy, ter dito que outro grande banco está prestes a pagar 5 bilhões de euros ao Estado, após o pagamento realizado pelo BNP na semana passada.

O SocGen também informou que entrou em negociações para comprar 20 por cento de participação no Credit du Nord, subsidiária francesa do grupo belgo-francês de serviços financeiros Dexia. Com a operação, o SocGen pretende ampliar seus negócios no varejo bancário.

Os bancos esperam concluir a transação antes do final do ano, assim que reguladores aprovarem o negócio.