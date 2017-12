Sociedade Civil inicia participação em Comitê da Alca A cidade de São Paulo será, na próxima quarta-feira, dia 25, a sede da primeira reunião temática do Comitê de Representantes Governamentais sobre a Participação da Sociedade Civil (Soc) da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Por decisão do atual governo, os encontros, antes restritos a delegados governamentais, passam agora a contar com representantes da sociedade civil de todo o continente. O tema da primeira reunião, que acontece no Memorial da América Latina, será agricultura a questão mais sensível para o Brasil nas negociações da Alca. A intenção do governo brasileiro nessa primeira reunião é detalhar as propostas apresentadas pelo Mercosul no âmbito das negociações agrícolas da ALCA. O encontro acontece das 9h às 19h. Ao final de cada reunião, o presidente do SOC elaborará um relatório com as deliberações do encontro. O documento será encaminhado ao Comitê de Negociações Comerciais da Alca. Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores, a inclusão de representantes da sociedade no Comitê reflete a importância do governo Lula ao "aprofundamento do diálogo com a sociedade civil sobre temas de política externa, especialmente no que se refere às negociações comerciais em curso".