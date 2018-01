Sociedade debaterá futuro da Previdência, diz Machado O governo quer a participação da sociedade na discussão sobre a reforma da Previdência. O sinal foi dado pelo ministro da Previdência Social, Nelson Machado, nesta quinta-feira. Segundo ele, o governo fará um convite à sociedade para um grande debate nacional sobre o futuro da Previdência. Ele disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não haverá necessidade de reforma na previdência nos próximos quatro anos porque o governo pode manter a atual situação com medidas de gestão. Contudo, destacou que no longo prazo é preciso discutir uma proposta de previdência "para os nossos filhos e netos". "No longo prazo, todo mundo sabe que todas as sociedades refazem seu contrato social. E o presidente Lula sinalizou que vai abrir um debate sobre o futuro da Previdência. E é nesse bojo que estamos colocando a participação, seja por meio de um conselho deliberativo ou consultivo de toda a sociedade, gerindo a Previdência Social", afirmou Machado. Segundo ele, a idéia é promover um grande debate nacional para montar uma proposta que seja aceita pelo Congresso Nacional para os próximos anos. O ministro também comentou que dados divulgados pelo IBGE mostram que a situação demográfica do Brasil está se aproximando dos países desenvolvidos que tem baixa taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida. Segundo o ministro há estatísticas que mostram que em 2050, 14 milhões de brasileiros estarão com mais de 80 anos.