Sociedade deve discutir Previdência, diz Planejamento O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, João Bernardo Bringel, defendeu nesta quinta-feira a necessidade de uma discussão ampla na sociedade sobre as medidas a serem adotadas para conter o desequilíbrio da Previdência Social. "A discussão tem que ganhar a sociedade. Até porque (as medidas) passam por um pacto de gerações", afirmou o secretário durante o 2º Seminário Internacional de Finanças Públicas, organizado pelo Tesouro Nacional. "Não adianta fazer a reforma da Previdência deixando ralos para trás. É preciso fechar os ralos", afirmou ele destacando que os gastos previdenciários já somam 8% do PIB. Segundo o secretário, é preciso enfrentar o problema da Previdência do setor público e também explicitar o tamanho das renúncias previdenciárias. Segundo ele, dos R$ 42 bilhões de déficit previsto nas contas da Previdência para este ano, R$ 18 bilhões referem-se às renúncias que o governo tem que fazer das contribuições previdenciárias. Citou, entre elas, as renúncias das entidades filantrópicas, o Simples (sistema simplificado de pagamento de impostos e contribuições para micro e pequena empresa), a produção rural exportada e times de futebol. "Temos que ter explicitadas essas renúncias e controlá-las para promover o modelo previdenciário equilibrado", afirmou o secretário. Segundo ele, R$ 4,6 bilhões é o tamanho da renúncia fiscal para as entidades filantrópicas, concedida sem que haja uma avaliação sobre suas atividades. Para Bringel, é preciso ter uma ampla discussão no Congresso Nacional e não apenas entre os técnicos do executivo. Questionado sobre a necessidade de um pacto entre sociedade e Congresso, ele respondeu: "Você tem dúvida? É preciso combinar com os russos", numa referência a uma célebre frase de do jogador Garrincha, quando, ao ser instruído sobre a estratégia de um jogo de futebol, questionou o técnico se ele já teria combinado com os adversários, no caso, os russos. Para enfrentar o problema da Previdência no serviço público, o secretário afirmou que é urgente a criação dos fundos de previdência complementar que ainda necessitam de projeto de lei complementar para serem implementados. Segundo ele, a cada um real de aumento no salário dos servidores ativos se gasta dois reais com os inativos devido a isonomia exigida pela Constituição. Bringel preferiu não responder se defendia o fim desta isonomia. Cortes O professor Rogério Sobreira, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), afirmou nesta quinta que as experiências internacionais de ajuste fiscal mostram que ajustes baseados em cortes de despesas promovem maior crescimento econômico. "Ajustes fiscais podem ser expansionistas. Se forem baseados em cortes de despesas e forem críveis os ajustes são expansionistas (em termos de crescimento econômico)", disse. Citou como exemplo clássico neste sentido o caso da Irlanda. "É um exemplo típico de caso de ajuste fiscal com corte de despesa que gerou expansão do crescimento", afirmou. Ele acrescentou que quando os ajustes fiscais são baseados na elevação da carga tributária, o efeito sobre a economia é negativo. Sobreira explicou que o efeito no corte das despesas sobre a economia se dá por conta da melhora das expectativas dos agentes econômicos. Destacou que é fundamental que o compromisso dos governos com o ajuste seja claro para os agentes. Outro caso de ajuste fiscal mencionado por Sobreira foi o italiano. Segundo ele, enquanto a Itália buscou o equilíbrio fiscal controlando suas despesas, o que ocorreu de 1994 a 2000, aquele país teve melhora na sua taxa de crescimento econômico. Mas a partir de 2000 as despesas do País começaram a aumentar afetando o nível de atividade que culminou com resultado negativo do PIB no ano passado.