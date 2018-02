Société procura bancos italianos para aumento de capital Os bancos italianos UniCredit e Mediobanca teriam sido procurados pelos consultores do banco francês Société Générale (SocGen) nos últimos dias e estão avaliando fazer parte do aumento de capital de 5,5 bilhões de euros necessário para resgatar o SocGen, segundo pessoas próximas ao assunto. "A decisão deve ser tomada até quinta-feira, depois da reunião do conselho do Société (amanhã)", acrescentou. Outra fonte revelou à MF-Dow-Jones que o maior banco de varejo da Itália, o Intesa Sanpaolo, também foi procurado pelos consultores do SocGen sobre a operação de aumento de capital. Os bancos de investimento norte-americanos Morgan Stanley e o JPMorgan Chase já anunciaram que vão subscrever o aumento de capital. Na última quinta-feira (dia 24), o banco francês revelou que uma fraude relacionada à atividade de um operador vai resultar em uma perda 4,9 bilhões de euros ao grupo. Ao mesmo tempo, a instituição também informou uma baixa contábil adicional de 2,05 bilhões de euros de ativos ligados às hipotecas de segunda linha (subprime) - o que deve representar uma queda de mais de 80% em seu lucro líquido em 2007. As informações são da Dow Jones.