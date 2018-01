Sócio do Matlin Patterson chega ao Rio para discutir Varig O sócio do fundo americano de investimentos Matlin Patterson, o chinês Lap Chan, está no Rio de Janeiro para possivelmente definir a negociação com a ex-controladora. A informação foi dada nesta quinta-feira por fontes que acompanham a reestruturação da Varig. Chan estaria na sede do escritório de advocacia Xavier, Bernardo e Bragança, no centro da capital. A expectativa é a de que o executivo deverá comparecer ainda nesta quinta à sede do Tribunal de Justiça. Na última quarta-feira, o juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Empresarial do Rio, adiou por 24 horas a decisão sobre a proposta da VarigLog pela Varig, de cerca de US$ 500 milhões. Foram pedidos mais esclarecimentos sobre a oferta, especialmente sobre a constituição de uma "antiga Varig", que ficaria com 5% das ações da companhia e herdaria dívidas. Para a Justiça, a "antiga Varig" não pode ser apenas uma empresa constituída para ficar com débitos. Ela teria de ter uma garantia de continuidade de operações.