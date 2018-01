Sócios estrangeiros estão deixando a Vale A saída dos sócios estrangeiros da Companhia Vale do Rio Doce depende apenas da decisão da mineradora BHP Billinton, que detém cerca de 75% das ações da Sweet River, holding que abriga os acionistas internacionais na empresa brasileira. O Bank of America, Lehman Brothers e Goldman Sachs, que completam o quadro de sócios estrangeiros, decidiram pela venda da participação no bloco de controle. A expectativa é de que o processo esteja concluído até o fim do primeiro trimestre de 2003. O presidente da BHP Billinton no Brasil, Wilson Brumer, afirmou que a questão é alvo de um ?estudo constante? dos sócios, mas disse que a direção da mineradora australiana ?ainda não tomou uma decisão final? sobre o assunto. A saída dos estrangeiros será feita por meio de uma opção de venda, avaliada em US$ 550 milhões, que representa o valor do bloco de controle fixado na época do descruzamento das ações da Vale e da CSN, atualizado pela correção monetária. Com o descruzamento, a opção de venda foi herdada pelo fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ) e pela Bradesco Participações (Bradespar), os principais acionistas da Vale. O contrato estabelece que os estrangeiros têm até maio de 2004 para decidir se exercem ou não a opção de venda e garante o direito de antecipar esta operação a partir de maio deste ano. Desde então foi dado início a um processo de discussões entre eles, acirrado recentemente pela disputa em torno da representação no Conselho de Administração da Vale. Segundo uma fonte que acompanha as negociações, a saída dos estrangeiros está sendo motivada pelo ganho financeiro que os bancos terão ao exercer a opção de venda. Calcula-se que, desta forma, os bancos conseguiriam o dobro do valor de mercado da participação. Desde a entrada na mineradora brasileira, Goldman Sachs e Lehman Brothers mostraram interesse apenas pelo retorno financeiro do investimento. O Bank of America, que detém a maior participação entre os bancos na Sweet River, mudou recentementemente o comando no Brasil. A estratégia para o País passou a ser a de prestação de serviços para grandes empresas e não mais a investimento no capital das companhias nacionais. O caso da BHP Billinton é mais complicado. A entrada na Vale ocorreu por meio da siderúrgica inglesa Billinton, mais tarde comprada pela mineradora australizana BHP, concorrente direta da Vale em produção de minério de ferro. Com isso, legalmente o grupo ficou impedido de ter assento no Conselho da Vale, apesar de ser majoritário na Sweet River. O que ainda não ficou claro é se os sócios australianos consideram o negócio Vale ainda estratégico, mesmo sem o direito de voto na empresa brasileira.