Sócios estrangeiros saem da Vale no dia 7 A saída dos sócios estrangeiros na Companhia Vale do Rio Doce já está marcada 7 de março. Neste dia, os controladores da mineradora - a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, e a Bradespar, empresa de participações do grupo Bradesco - pagarão US$ 540 milhões pela participação de 10,1% que os estrangeiros detêm na Valepar, holding que controla a Vale. Esta participação está hoje abrigada no consórcio Sweet River, liderado pela anglo-australiana BHP-Billinton e o Bank of America. Com a venda, a Previ e a Bradespar ampliam o controle da mineradora. Mas a operação também significa o passaporte de volta de empresas que chegaram a apostar pesado no Brasil, como o Bank of America e a BHP Billiton. A companhia anglo-australiana fez a melhor proposta pela compra da Caemi, em 2001, mas perdeu para a própria Vale, que se juntou à Mitsui, companhia que tinha direito de preferência no negócio. O Bank of America apostou no mercado de bancos de atacado no Brasil, mas agora está desmobilizando seus ativos. A instituição, que chegou a ter 400 funcionários no País, deve manter apenas um escritório com cerca de 40 profissionais, unicamente para atender a seus clientes estrangeiros com negócios no Brasil. Para o comprar a participação da Sweet River, a Previ terá de desembolsar US$ 297 milhões, ou 55% do total da operação. A Bradespar entrará com US$ 243 milhões. Após a conclusão do negócio, os controladores da Vale do Rio Doce devem partir para um nova empreitada: firmar contrato com um novo sócio estratégico para a mineradora. Desde o final do ano passado, Previ e Bradespar estão em conversas com a japonesa Mitsui. Fontes que acompanham as negociações afirmam que as duas operações não serão feitas de maneira casada para evitar que os controladores da Vale percam poder de barganha no acordo. A Previ é suficientemente capitalizada para efetuar o pagamento na data estipulada. A Bradespar deve recorrer a uma captação, já que um aporte de capital implicaria novos trâmites burocráticos que não permitiriam o cumprimento do prazo. Ainda não evoluíram, por sua vez, as negociações entre a Vale e a Mitsui, empresa considerada pelos controladores da mineradora como um "parceiro amigável". O representante da Bradespar no conselho de administração da Vale, Renato Gomes, esteve no Japão em janeiro. Segundo fontes de mercado, ele estaria conduzindo pessoalmente as negociações. Gomes foi enfático ao afirmar, no passado, que a entrada de um investidor de longo prazo atende aos interesses dos atuais controladores da mineradora. "Não há por que se carregar uma posição tão elevada dentro da Valepar", disse o executivo, comentando a participação dos controladores no capital da empresa.