Socopa: Ações da Petrobras são bom negócio Investir em ações da Petrobras significa participar dos negócios de uma empresa com grande potencial de crescimento nos próximos anos. Essa é a opinião da Corretora Socopa, que montou um estudo mostrando que, mesmo com as perturbações e oscilações registradas no País, a companhia obteve resultados positivos em 1999 em todos os setores que atua - pesquisa, refinação, processamento, comércio e transporte de petróleo. No período, o faturamento bruto da petrolífera ficou em R$ 40,8 bilhões. Isso significa uma progressão considerável quando comparado ao ano anterior (1998), no qual o faturamento foi de R$ 29,3 bilhões. A Petrobras pretende chegar em 2005 com faturamento de US$ 35 bilhões. O estudo mostra que o resultado operacional da Petrobras no ano passado gerou caixa de R$ 9,4 bilhões. Como a companhia ainda não tem competidores internos e tem as vantagens do mercado aberto, no primeiro trimestre desse ano ela já atingiu um lucro de R$ 2,3 bilhões, 31% mais do que o resultado obtido durante todo o ano de 1999, de R$ 1,8 bilhão. Outro atrativo é que a companhia atingiu no início de junho uma produção de 1,3 milhão de barris de petróleo por dia, sendo que o consumo no País é de 1,7 milhão. Por isso, o analista da corretora, Gregório Mancebo, acredita que até 2005 a Petrobras estará atendendo 90% das necessidades do Brasil. Desenvolvimento tecnológico O desenvolvimento tecnológico da Petrobras também pode propiciar um pouco mais de tranqüilidade para os acionistas. Como o Brasil possui uma maior concentração de petróleo no mar, a empresa tornou-se a pioneira em exploração de águas profundas e hoje é reconhecida no mundo todo por sua técnica inovadora nesse campo, explica Mancebo. Esse avanço permite que a companhia participe de uma série de explorações em diversos países, aumentando sua receita. Em cada descoberta, a Petrobras recebe parte do pagamento em petróleo e parte em dólar. Outro ponto positivo é que a companhia está deixando de ser exclusivamente petrolífera para se dedicar também ao setor de energia. A empresa está participando de 29 dos 49 projetos para desenvolvimento de termoelétricas previsto para ser concluídos até 2003. Hoje, a Petrobras é a 14.ª empresa petrolífera do mundo e deve continuar mantendo essa posição nos próximos anos. Mesmo com o processo de abertura do mercado, a companhia ainda é muito competitiva e dificilmente será quebrada pela concorrência. O caixa da empresa também é um item que deve ser observado pelo investidor, já que está diretamente ligado ao mercado externo e, com o aumento do preço do barril no Exterior, a empresa vem alcançando um ótimo fluxo de caixa. Veja no link abaixo as vantagens e riscos da compra das ações da Petrobras.