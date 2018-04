Socopa opera com novo sistema de investimentos A Sociedade Corretora Paulista está operando com um novo sistema, onde o investidor paga uma taxa fixa sobre a operação executada e não mais um percentual sobre o capital aplicado. O sistema cobra taxas a partir de R$ 15,00 na primeira operação do dia, com tabela decrescente, e a facilidade de não ter de recorrer a cálculos para saber quanto vai pagar pela corretagem. A nova corretagem é dividida em três planos, dependendo do valor da operação. No Plano I, para clientes que costumam fazer operações de até R$ 2 mil, a primeira operação do dia é taxada em R$ 15,00, a segunda em R$ 10,00 e a terceira em R$ 8,00. Em uma aplicação de R$ 1.500,00 o investidor vai pagar apenas R$ 15,00, o que corresponde a um desconto de 40% na taxa corretagem, se compararmos com o antigo método, onde ele era taxado em R$ 25,00. Outra vantagem é referente às opções. Neste caso, a taxa de corretagem é fixada em R$ 12,00 por operação. O sistema oferece ainda um simulador, onde o investidor entra com a quantia que deseja aplicar e o número de operações no dia e o sistema indica qual o melhor plano, a fim de que ele possa maximizar seu ganho.