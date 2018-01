Socopa traça perspectivas para siderurgia Para quem tem tolerância ao risco e, por isso, está disposto a direcionar parte de seus recursos para o mercado de ações, os papéis do setor de siderurgia podem ser uma boa opção. As siderúrgicas brasileiras são competitivas no mercado internacional - o Brasil já é o oitavo maior fabricante mundial de aço - e há a perspectiva de que ocorra uma valorização no preço do produto no segundo semestre deste ano. O preço da placa de aço deve ficar, em média, cotado em US$ 220. No segundo trimestre de 2000, por conta do impacto da redução do crescimento econômico nos Estados Unidos, a placa era cotada abaixo de US$ 190. Outro motivo positivo para o setor é que as empresas nacionais pretendem investir nos próximos sete anos mais de US$ 12 bilhões para ampliar a capacidade produtiva e introduzir novas tecnologias nas usinas. De acordo com estudos feitos pela Socopa Corretora, com o crescimento da economia no mercado interno, o setor também deve se expandir de maneira mais acentuada nesse ano. Isso porque espera-se que a indústria automobilística e o setor da construção civil, considerados os maiores compradores de aço, sejam fortemente influenciados pelo crescimento econômico. No entanto, as empresas siderúrgicas ainda encontram-se endividadas. Se por um lado as constantes reduções nas taxas de juros internas diminuem os custos financeiros das usinas, por outro, as freqüentes oscilações cambiais têm efeito negativo, já que as dívidas dessas companhias estão atreladas ao dólar. Recomendações De acordo com a Corretora Socopa, as ações com indicação de compra no momento são as PNA (preferenciais do tipo A, sem direito a voto) da Usiminas e as ordinárias (ON, com direito a voto) da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). No caso da CSN, o levantamento feito pela Socopa mostra que, até o terceiro trimestre de 2000, a companhia já apresentava lucro líquido de R$ 231 milhões - 335% maior que o do mesmo período do ano anterior. Há ainda a expectativa de que no próximo mês entre em operação a última turbina da hidrelétrica de Itá. Com o fim desta obra, a CSN passa a ter auto-suficiência de energia. Essa redução deverá ser de US$ 45 milhões por ano. O descruzamento das ações da Vale do Rio Doce e da CSN também conta como ponto positivo para a empresa, pois, dessa forma, mantém a intenção de ter como foco principal as operações siderúrgicas. O lote de mil ações da CSN ON ficou cotado, na sexta-feira, por R$ 64,10. No entanto, de acordo com analistas, o papel pode atingir um preço de R$ 73,20 nos próximos 12 meses. Dessa forma, é possível ocorrer, no período, uma valorização de 14,20%. Já a Usiminas investiu, no período de 1996 a 2000, US$ 1,45 bilhão. Com isso, adquiriu equipamentos mais modernos e aumentou a capacidade produtiva da usina. O seu lucro operacional no terceiro trimestre de 2000 apresentou crescimento de 62% quando comparado ao do mesmo período no ano anterior, chegando a R$ 530 milhões. Segundo a Socopa, o preço justo para a ação da Usiminas é de R$ 12,40 nos próximos 12 meses. Na sexta-feira, o papel PNA fechou o pregão cotado por R$ 10,17. Se for atingida a projeção, o investidor terá um ganho de 21,93% no período