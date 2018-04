Socorro a bancos concentra atenções

Nesta semana, analistas e investidores deixarão os indicadores econômicos em segundo plano. A atenção estará totalmente voltada para as discussões sobre o plano de resgate do sistema financeiro dos Estados Unidos. O plano será exposto hoje pelo secretário do Tesouro, Timothy Geithner. Além disso, na quarta-feira, o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes realiza audiência sobre prestação de contas do Plano de Recuperação de Ativos Problemáticos (Tarp, em inglês). Aprovado pelo Congresso dos EUA em outubro, o Tarp previa o aporte de até US$ 700 bilhões nos bancos que enfrentam problemas com ativos "tóxicos". Como o Tarp não conseguiu dissipar as dúvidas sobre a saúde do sistema financeiro do país, o governo Obama corre contra o tempo para criar outro plano, que pode chegar à casa dos trilhões de dólares. São detalhes desse programa que Geithner deve mostrar hoje. As bolsas de valores dispararam na sexta-feira no mundo todo justamente por causa dessa expectativa. No Brasil, a agenda de indicadores é considerada fraca. O principal destaque da semana é o IGP-10 de fevereiro, que sai na sexta-feira. A expectativa do Banco Fator é de uma alta de 0,30%. Em janeiro, o índice teve queda de 0,85%. Na quinta-feira, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulga a pesquisa de emprego industrial relativa ao mês de janeiro. Na quarta-feira, o BC anuncia o fluxo cambial semanal.