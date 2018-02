Soja cai com clima favorável nos EUA

Os preços futuros da soja tiveram forte queda ontem na Bolsa de Chicago (CBOT). O contrato para entrega em setembro recuou 4,13% e terminou a US$ 8,24/bushel. Foi o fechamento mais baixo desde 27 de junho. O clima segue favorável para o desenvolvimento das lavouras de soja do Meio-Oeste americano. Com isso, o mercado está reduzindo os prêmios de risco embutidos nos preços. Ontem, o Departamento de Agricultura (USDA) declarou que 61% da safra do país está em boas a excelentes condições.